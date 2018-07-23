За туристами, застрявшими в Барселоне на сутки, уже вылетел самолет

Вылет рейса YanAir был отложен по техническим причинам.

За туристами, застрявшими в Барселоне на сутки, уже вылетел самолет

Туроператор Join Up отправил в Барселону (Испания) самолет за "застрявшими" там украинскими туристами. Авиаперевозчик YanAir не смог вовремя забрать туристов по техническим причинам, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что рейс YE5301 Киев-Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В результате задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев (YE5302) ожидается в 17:20. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

Напомним, группа украинских туристов не смогла вылететь из аэропорта Барселоны сегодня рано утром, но их возвращение в Украину перенесли на вечер 23 июля. Туристы должны были вернуться в Борисполь в 11:40, однако на данный момент на сайте аэропорта значится прилет рейса YanAir в 20:30.

В начале месяца, после срыва нескольких чартерных рейсов подряд, из-за чего украинские туристы провели в аэропортах Турции и Туниса больше суток, министр инфраструктуры Владимир Омелян провел срочное совещание с авиаперевозчиками и туроператорами и заявил о завершении кризиса.

Госавиаслужба выявила в парках украинских авиакомпаниях 35 самолетов старше 20 лет, кроме того, во время инспекции обнаружили 13 критических недостатков и несколько десятков существенных и незначительных недочетов в обслуживании самолетов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche PanameraВ Харьковской области пенсионер - супруг бухгалтера сельсовета - купил Porsche Panamera
РоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства ПольшиРоSSийскому пилоту вынесли приговор за нарушение воздушного пространства Польши
"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188"Антонов" и турецкая TAI готовят совместное предприятие под новый Ан-188
Водителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозренииВодителю фуры, в которую врезалась маршрутка с белорусами в Кривом Озере, сообщили о подозрении
В смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - экспертВ смертельном ДТП в центре Харькова виноваты оба водителя, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Самолет Airbus BelugaXL совершил первый полетСамолет Airbus BelugaXL совершил первый полет
ГП "Антонов" на Фарноборо-2018 подписало договор, позволяющий заменить роSSийские компоненты в самолетахГП "Антонов" на Фарноборо-2018 подписало договор, позволяющий заменить роSSийские компоненты в самолетах
С такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в миреС такого ракурса "Мрию" еще не видели: Видео взлета самого большого самолета в мире
В Сумской области при крушении самолета погиб пилотВ Сумской области при крушении самолета погиб пилот
В Сумской области разбился легкомоторный самолетВ Сумской области разбился легкомоторный самолет
Самолет Anda Air совершил вынужденную посадку в "Борисполе" из-за птицы, попавшей в двигатель
В Африке разбился пассажирский самолет
Самолет Ryanair в Эйндховене эвакуировали из-за сообщения о бомбеСамолет Ryanair в Эйндховене эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Под Киевом авто кувыркаясь вылетело на встречную полосу: ВидеоПод Киевом авто кувыркаясь вылетело на встречную полосу: Видео
Мининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - ОмелянМининфраструктуры усилило техническую проверку состояния самолетов, - Омелян
Последние новости
Подгружаем последние новости