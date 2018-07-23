За туристами, застрявшими в Барселоне на сутки, уже вылетел самолет

Вылет рейса YanAir был отложен по техническим причинам.

Туроператор Join Up отправил в Барселону (Испания) самолет за "застрявшими" там украинскими туристами. Авиаперевозчик YanAir не смог вовремя забрать туристов по техническим причинам, сообщает "РБК-Украина".

Сообщается, что рейс YE5301 Киев-Барселона вылетел в 13:20 из аэропорта "Борисполь". В результате задержки рейса из Киева связанный с ним перелет из Барселоны в Киев (YE5302) ожидается в 17:20. Туристы прибыли в аэропорт, но не проходили паспортный и таможенный контроль.

Напомним, группа украинских туристов не смогла вылететь из аэропорта Барселоны сегодня рано утром, но их возвращение в Украину перенесли на вечер 23 июля. Туристы должны были вернуться в Борисполь в 11:40, однако на данный момент на сайте аэропорта значится прилет рейса YanAir в 20:30.

В начале месяца, после срыва нескольких чартерных рейсов подряд, из-за чего украинские туристы провели в аэропортах Турции и Туниса больше суток, министр инфраструктуры Владимир Омелян провел срочное совещание с авиаперевозчиками и туроператорами и заявил о завершении кризиса.

Госавиаслужба выявила в парках украинских авиакомпаниях 35 самолетов старше 20 лет, кроме того, во время инспекции обнаружили 13 критических недостатков и несколько десятков существенных и незначительных недочетов в обслуживании самолетов.