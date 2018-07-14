В Черниговской области полиция расследует аварийную посадку вертолета с пьяным пилотом

Вертолет обесточил 5 населенных пунктов, пилот пытался скрыться с места аварии.

Вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Боровичском районе после того, как во время обработки полей винтом задел линию электропередач. Без электроэнергии остались 5 сел, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел в пятницу, 13 июля, в с. Лидин. Вертолет "Ми-2" проводил обработку арендованных земель агропредприятия и винтом задел линию электропередач напряжением 10 киловольт, после чего совершил аварийную посадку. После этого пилот покинул место аварии, но был задержан полицией уже в соседнем районе.

Фото: npu.gov.ua

За штурвалом вертолета находился житель Кировоградской области. Он не смог предоставить никаких документов на право управления вертолетом и объяснил, что они находятся по месту его проживания. Медицинский осмотр показал, что у пилота есть признаки алкогольного опьянения.

Сейчас мужчина находится в больнице, у него поднялось давление.Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 281 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности полетов воздушных судов лицами, не являющимися работниками воздушного транспорта, если это создало опасность для жизни людей или наступления иных тяжких последствий) - наказывается штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, в пятницу днем в Сумской области потерпел крушение одноместный легкомоторный самолет, его пилот погиб.

Кроме того, вечером в пятницу в Закарпатской области глава районной администрации г. Перечин Виктор Олефир сбил двух женщин, одна из которых погибла. Полиция задержала водителя, он был в состоянии алкогольного опьянения. Ожидается, что сегодня Олефира возьмут под стражу.