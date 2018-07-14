Четыре человека погибли в ДТП в Ивано-Франковской области

Водитель микроавтобуса при обгоне выехал навстречу грузовику.

В Ивано-Франковской области в результате столкновения фуры и микроавтобуса погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Фото: if.npu.gov.ua

Как установлено правоохранителями, 13 июля около 16:40 ч, 40-летний водитель "Volkswagen Transporter", двигаясь на закругленном участке автодороги "Мукачево - Ивано-Франковск - Львов", пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу. На встречной полосе в это время ехал тягача марки "MAN" с полуприцепом.

В результате столкновения водитель и трое пассажиров микроавтобуса 46, 47 и 23 лет, жители Черновицкой и Сумской областей, погибли на месте происшествия. Их тела пришлось доставать спасателям с помощью специального оборудования.

По результатам медицинского освидетельствования водитель грузового автомобиля был трезв.

По данному факту начато уголовное производство по признакам совершения правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лица, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Напомним, вчера в ДТП во Львовской области погибли двое военнослужащих. На Закарпатье пьяный глава райадминистрации сбил двух женщин, одна из которых погибла.


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