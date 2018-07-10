Tesla увеличила цену Model S и Model X в Китае более чем на $20 000

Tesla увеличила цену Model S и Model X в Китае более чем на $20 000

В настоящее Tesla поставляет в Китай больше электромобилей, чем любой другой автопроизводитель, но экспорт компании, по всей видимости, замедлится, так как стоимость ввозимой в страну техники значительно увеличится из-за роста пошлин в рамках нынешней эскалации торговой войны с США.

Компания готовила массивный рывок на рынке Китая, поскольку предполагалось, что пошлины на импорт будут и дальше снижаться, плюс шла подготовка к запуску местного производства электромобилей, что должно положительно отразиться на их стоимости.

Ещё в мае цены на электрокары Model S и Model X были снижены в пределах от 40 000 юаней до 90 000 юаней (от $6000 до $14 000). Также ожидалось объявление о строительстве завода в Китае, поскольку Tesla зарегистрировала совместное предприятие в зоне свободной торговли Шанхая.

Tesla увеличила цену Model S и Model X в Китае более чем на 000

Однако торговая война, объявленная США, нарушила все планы Tesla, поскольку существующая 25-процентная пошлина на ввоз электромобилей в Китай должна была быть уменьшена до 15 %, но вместо этого её увеличили до 40 % в ответ на публикацию правительством США нового списка тарифов на ввоз китайских продуктов. В связи с ростом пошлин, в минувшие выходные цена Model S и Model X выросла в зависимости от версии на 150 000–250 000 юаней ($22 600–$37 600).

В прошлом году калифорнийский автопроизводитель удвоил свои продажи в Китае и довёл реализацию до $2 млрд долларов, однако теперь из-за роста цен реализация его электромобилей в стране несомненно замедлится. Выход один — ускорить запуск местного производства, которое позволит избавиться от ввозных пошлин и назначить более доступную для потребителей цену выпускаемых электромобилей.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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