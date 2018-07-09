На Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человек

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

В Волынской области пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и телеги.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

ДТП произошло вечером 7 июля. Так, около 21:00 часов 27-летний житель Турийского района на мотоцикле Kawasaki в столкнулся с гужевой повозкой под управлением 31-летнего жителя села Черниев.

Водитель мотоцикла и двое пассажиров получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Также травмы получил мужчина, который управлял телегой, и его пятилетний пассажир. Ребенок доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.

Напомним, в апреле на Волыни 37-летний местный житель управлял телегой, нагруженной бревнами, не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП погибли отец и сын.