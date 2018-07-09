На Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человек
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
В Волынской области пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и телеги.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
ДТП произошло вечером 7 июля. Так, около 21:00 часов 27-летний житель Турийского района на мотоцикле Kawasaki в столкнулся с гужевой повозкой под управлением 31-летнего жителя села Черниев.
Водитель мотоцикла и двое пассажиров получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.
Также травмы получил мужчина, который управлял телегой, и его пятилетний пассажир. Ребенок доставлен в больницу.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.
Напомним, в апреле на Волыни 37-летний местный житель управлял телегой, нагруженной бревнами, не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП погибли отец и сын.
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