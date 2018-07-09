На Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человек

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

На Волыни при столкновении мотоцикла с телегой пострадали пять человек
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В Волынской области пять человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и телеги.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

ДТП произошло вечером 7 июля. Так, около 21:00 часов 27-летний житель Турийского района на мотоцикле Kawasaki в столкнулся с гужевой повозкой под управлением 31-летнего жителя села Черниев.

Водитель мотоцикла и двое пассажиров получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу.

Также травмы получил мужчина, который управлял телегой, и его пятилетний пассажир. Ребенок доставлен в больницу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.

Напомним, в апреле на Волыни 37-летний местный житель управлял телегой, нагруженной бревнами, не справился с управлением и слетел в кювет. В результате ДТП погибли отец и сын.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской областиБывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской области
Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.Суперкару Nissan GT-R исполнилось 50 лет.
Автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханикАвтомобиль Зайцевой двигался со скоростью 102 км/час, - автомеханик
В Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, погибли два человекаВ Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, погибли два человека
"Браво" заберет украинских туристов из Туниса за свой счет"Браво" заберет украинских туристов из Туниса за свой счет
Блок рекламы


Похожие новости
В Харьковской области электричка сбила человекаВ Харьковской области электричка сбила человека
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавшихМикроавтобус с украинцами попал в ДТП в РоSSии: двое погибших, пять пострадавших
В ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорелВ ДТП с маршруткой в Мариуполе пострадали трое людей, один автомобиль сгорел
Четыре человека погибли при лобовом столкновении легковушки и "Газели" в Чернигове (обновлено)Четыре человека погибли при лобовом столкновении легковушки и "Газели" в Чернигове (обновлено)
Три человека погибли при лобовом столкновении легковушки и "Газели" в ЧерниговеТри человека погибли при лобовом столкновении легковушки и "Газели" в Чернигове
"Антонов" планирует за пять лет сделать до 10 самолетов"Антонов" планирует за пять лет сделать до 10 самолетов
В Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, погибли два человекаВ Ивано-Франковской области автомобиль упал в реку, погибли два человека
42 человека погибли после падения автобуса в горной местности Гималаев42 человека погибли после падения автобуса в горной местности Гималаев
В Славянске при столкновении "Волги" с маршруткой пострадали 9 человекВ Славянске при столкновении "Волги" с маршруткой пострадали 9 человек
При аварии пассажирского поезда в Австрии пострадали 30 человекПри аварии пассажирского поезда в Австрии пострадали 30 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости