Бывший топ-чиновник Госгеонедр времен Януковича погиб в ДТП в Ровенской области
Его автомобиль слетел с дороги и врезался в автобус, который упал в кювет днем раньше.
Бывший заместитель главы Государственной службы геологии и недр Сергей Радованов 2 июля погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев - Чоп возле села Птыча. Автомобиль, в котором ехал экс-чиновник, слетел с дороги и врезался в автобус, который упал в кювет днем раньше.
Об этом пишет "Ровно вечернее" со ссылкой на свои источники.
По данным полиции, авария произошла около 14:00 2 июля. 30-летняя киевлянка, которая находилась за рулем Mercedes ML, ехала со стороны Львова в сторону Ровно и не справилась с управлением возле Птычи.
Машина слетела в кювет и врезался в автобус Mercedes 404, который упал туда раньше.
Женщину и ее 46-летнего пассажира госпитализировали, но мужчина умер в реанимации от полученных травм.
Радованов занимал должность заместителя председателя Госгеонедр (Госгеослужбы) в 2010-2014 годах. Его уволили в мае 2014 года после смены власти. До работы в Госгеонедрах был помощником народного депутата Николая Злочевского.
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Транспорт
03.07.2018 15:43