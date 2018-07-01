Более тысячи туристов не могли вылететь из аэропортов Киева

Рейсы не смогла обеспечить авиакомпания BravoAirways.

В Киеве пассажиры снова не могут вылететь из аэропортов в путешествие, оформленное туроператором. Со вчерашнего дня рейсы задерживают в аэропортах "Киев" и "Борисполь".

"В аэропорту Киев им. Сикорского (Жуляны) снова огромные задержки, самолеты авиакомпании "Браво" не летают. Как утверждает представитель авиакомпании, они не получили денежный транш от туроператоров и им просто не за что заправить самолет. Со своей стороны туроператор говорит, что все оплачено и проблема именно в авиаперевозчику", - говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Фейсбук.

По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержании семи рейсов. В частности, в Анталию и Батуми не могут вылететь более тысячи туристов, сообщает "112 Украина".

"Пассажиры пытались выяснить причины задержания одного из рейсов в авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом что у компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку ", - говорится в сообщении.

В аэропорту "Киев" от комментариев отказываются.

Тем временем о задержке рейса сообщили также пассажиры аэропорта "Борисполь".

По словам одной из туристок, тур в Египет она приобрела у оператора JoinUp, рейс должна была осуществлять авиакомпания BravoAirways. Время вылета переносили восемь раз в течение нескольких часов, об этом женщина написала в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что из Туниса не могут вылететь около 800 украинских туристов.


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