Uber будет отключать от платформы водителей, которые провели за рулем 12 часов к ряду

Начиная с 28 июня, компания Uber ввела новую политику по ограничению времени работы водителей на платформе (лимит времени вождения) в регионе EMEA, включая Украину. На платформе появится новая функция, которая побуждает водителя, который находился за рулем не менее 12 часов, выходить из приложения минимум на 6 часов. Цель нововведения — повышение безопасности водителей и пассажиров, пишут AIN.UA .

Функция подсчитывает время вождения, позволяя водителям легко следить за тем, как долго они находятся за рулем. Водителю периодически будут приходить уведомления, по мере того как приближается 12-часовой лимит времени вождения. А когда он будет достигнут, приложение автоматически перейдет в автономный режим на 6 часов. Через шесть часов водители смогут снова подключиться к платформе, чтобы иметь возможность принимать заказы.

В компании уточняют, что 12 часов совокупного времени за рулем включают в себя:

время нахождения в режиме онлайн и в движении,

время по пути следования до пункта посадки пассажира,

время в поездке.

Впрочем, украинских водителей едва ли сильно затронет данное нововведение. В Uber сообщили, что в Украине водители проводят на платформе в среднем всего 22 часа в неделю.

В Uber напоминают, что вождение в состоянии сонливости или усталости может стать проблемой для всех участников движения на дороге. Согласно официальным сообщениям Европейской Комиссии, усталость является основным фактором значительной части дорожно-транспортных происшествий (10-20%).