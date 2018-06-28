Shone будет автоматизировать перевозки с использованием контейнерных судов

Shone будет автоматизировать перевозки с использованием контейнерных судов

В то время как многие технологические компании занимаются разработкой самоходных автомобилей, Shone работает над технологиями для автоматизации контейнерных судов. Стартап не собирается превращать эти гигантские корабли в беспилотные суда, но хотел бы помочь морякам сделать перевозки более эффективными.

Заручившийся поддержкой бизнес-инкубатора Y Combinator, Shone недавно привлекла инвестиции в размере 4 млн от ряда компаний и инвесторов, включая Alven, Liquid 2, Пола Грэма (Paul Graham), Дэвида Маркуса (David Marcus) и Скотта Финикса (D. Scott Phoenix).

Команда Shone провела немало времени, общаясь с людьми, работающими в судоходной отрасли, чтобы понять их потребности. После поездки на контейнерных судах и покупки небольшого бота для разработки прототипа Shone уже работает с судоходной компанией, чтобы модернизировать её корабли с помощью своей технологии.

По словам гендиректора Уго Фольмера (Ugo Vollmer), процесс модернизации будет проходить постепенно. На контейнеровозе находится команда из примерно 25 человек. Около 15 человек обслуживает двигатель и оборудование. Но есть ещё 10 человек, которые следят за радаром, различными инструментами, а также самим морем. Вот этой второй команде стартап намерен помочь с целью повышения её эффективности.

Будет добавлено несколько датчиков, но в основном система Shone опирается на существующие датчики. Цель заключается в том, чтобы все собранные данные объединить и проанализировать, после чего предложить некоторые идеи. В итоге стартап планирует рекомендовать на основе анализа данных наиболее оптимальный курс, который позволит сэкономить топливо и время.

Shone будет автоматизировать перевозки с использованием контейнерных судов

hafen-hamburg.de

Shone подписала соглашение с CMA CGM о сборе данных и установке некоторых дополнительных аппаратных устройств. Сейчас у стартапа период сбора данных и анализа, и лишь потом наступит время рекомендаций.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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