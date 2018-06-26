В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб

Госпитализирована женщина-пассажир.

В Харькове водитель выжил после ДТП, выпав из машины во время удара о столб
Архивное фото
Фото: poltava.pl.ua

В Харькове водитель автомобиля чудом выжил после дорожно-транспортного происшествия, выпав из машины после удара об столб.

Об этом сообщает местный сайт 057.ua.

Авария произошла 24 июня на пересечении улицы Валентиновской и Гвардейцев Широнинцев.

Отмечается, что водитель остался жив и мог самостоятельно передвигаться после удара. Женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле, госпитализирована.

На записи с камер наблюдения видно, что мужчина не справился с управлением, после чего машину пронесло через перекресток и ударило о столб. Именно в момент первого удара водитель выпал из автомобиля.

Дальше на записях видно, что автомобиль ударяется еще об одну опору и останавливается. Затем водитель подходит к своему автомобилю открывает заднюю пассажирскую дверь и обходит машину сзади.

Напомним, в Ровенской области пьяный мужчина устроил "гонки" с полицией и разбил две служебные машины.


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