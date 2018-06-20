В Одессе трамвай задним ходом врезался в столб и протаранил автомобиль
Водитель перегонял неисправный вагон в депо на ремонт.
В Одессе трамвай катился задним ходом, после чего врезался в столб и протаранил автомобиль.
Об этом пишет местное издание "Думская".
Авария произошла около полудня на Балковской улице - трамвай слетел со спуска Маловского, снес опору электропередачи и повредил легковой автомобиль.
По предварительным данным никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе "ОГЭТ", вагон маршрута №15 был неисправен, маневровый водитель перегонял его в депо на ремонт.
"По невыясненным пока причинам вагон начал катиться назад, сбил опору, положил сеть. Пассажиров в нем не было", - уточнили на на предприятии.
Сейчас на месте ДТП работает полиция. Отмечается, что ремонтные службы уже приступили к устранению последствий аварии - убрали трамвай и столб.
Отмечается, что в 2010 году на этом же месте произошла подобная авария - во время движения со спуска у трамвая отказали тормоза, и он пролетел по улице Маловского, а на повороте перевернулся и упал на легковой автомобиль "Таврия". Водитель легковушки погиб. Трамвай тоже перегоняли, и в салоне не было пассажиров.
Напомним, в апреле в Одессе трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб. Тогда в результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.
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Транспорт
20.06.2018 14:52