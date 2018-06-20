В Одессе трамвай задним ходом врезался в столб и протаранил автомобиль

Водитель перегонял неисправный вагон в депо на ремонт.

В Одессе трамвай задним ходом врезался в столб и протаранил автомобиль
Фото: dumskaya.net

В Одессе трамвай катился задним ходом, после чего врезался в столб и протаранил автомобиль.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Авария произошла около полудня на Балковской улице - трамвай слетел со спуска Маловского, снес опору электропередачи и повредил легковой автомобиль.

По предварительным данным никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе "ОГЭТ", вагон маршрута №15 был неисправен, маневровый водитель перегонял его в депо на ремонт.

"По невыясненным пока причинам вагон начал катиться назад, сбил опору, положил сеть. Пассажиров в нем не было", - уточнили на на предприятии.

Фото: dumskaya.net

Сейчас на месте ДТП работает полиция. Отмечается, что ремонтные службы уже приступили к устранению последствий аварии - убрали трамвай и столб.

Отмечается, что в 2010 году на этом же месте произошла подобная авария - во время движения со спуска у трамвая отказали тормоза, и он пролетел по улице Маловского, а на повороте перевернулся и упал на легковой автомобиль "Таврия". Водитель легковушки погиб. Трамвай тоже перегоняли, и в салоне не было пассажиров.

Напомним, в апреле в Одессе трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб. Тогда в результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу.


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