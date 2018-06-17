Под Харьковом "ВАЗ" наехал на четырех велосипедистов, есть жертва

42-летнего водителя задержали.

Под Харьковом сегодня, 17 июня, произошло ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ" и четырех велосипедистов. В результате аварии одна женщина погибла, двух подростков доставили в больницу, еще один велосипедист от госпитализации отказался. Об этом сообщает полиция области.

Инцидент произошел в 11:10 на трассе в пгт. Безлюдовка.

"В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние подростки доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Другой пострадавший от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

42-летнего водителя автомобиля "ВАЗ" задержали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, вчера в Харькове "скорая" сбила на переходе подростка в наушниках.


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