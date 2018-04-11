Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Львова подняли до 5 гривен

Новые тарифы вступят в силу с 16 апреля.

Львовская мэрия повысила стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 3 грн до 5 грн, льготный билет вместо прежних 1,5 грн будет стоить 2,5 грн.

Как сообщает Zaxid.net, новые тарифы вступят в силу с 16 апреля.

30-дневный бумажный абонемент подорожал со 120 грн до 160 грн, купленный через интернет - 150 гривен, а льготный - 80 гривен. Трехдневный проездной, рассчитанный на туристов, будет стоить 50 гривен.

Нынешнюю стоимость проезда - 3 грн за общий и 1,5 грн за льготный билет - львовская мэрия утвердила лишь чуть больше, чем полгода назад, а тариф начал действовать с 1 сентября 2017 года.