Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Львова подняли до 5 гривен

Новые тарифы вступят в силу с 16 апреля.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Львова подняли до 5 гривен
Фото: http://vinnikiplus.in.ua

Львовская мэрия повысила стоимость проезда в трамваях и троллейбусах с 3 грн до 5 грн, льготный билет вместо прежних 1,5 грн будет стоить 2,5 грн.

Как сообщает Zaxid.net, новые тарифы вступят в силу с 16 апреля.

30-дневный бумажный абонемент подорожал со 120 грн до 160 грн, купленный через интернет - 150 гривен, а льготный - 80 гривен. Трехдневный проездной, рассчитанный на туристов, будет стоить 50 гривен.

Нынешнюю стоимость проезда - 3 грн за общий и 1,5 грн за льготный билет - львовская мэрия утвердила лишь чуть больше, чем полгода назад, а тариф начал действовать с 1 сентября 2017 года.

Напомним, что в Киеве последний раз повышали стоимость проезда в июле 2017 года. Одна поездка на наземном транспорте стоит 4 гривны, а в метро - 5 гривен.


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