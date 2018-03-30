Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.
В США британцы привезли самый мощный и быстрый Jaguar F-Pace. Как и заряженные «Рейндж Роверы», он получил литеры SVR.
На автомобиль установили компрессорную «восьмерку» 5.0 с приводным нагнетателем. Она развивает 550 л.с. и 680 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч полноприводник ускоряется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 283 км/ч.
Самый мощный «гражданский» кроссовер располагает 380 силами, снятыми с трехлитровой компрессорной «шестерки». Его крутящий момент – 460 Нм. Эта машина разгоняется до сотни за 5,5 секунды и в пределе достигает 250 км/ч.
Jaguar F-Pace SVR отличается от стандартного кроссовера перенастроенными амортизаторами, более жесткими пружинами, активным задним дифференциалом и облегченным выхлопом. Переписаны алгоритмы управления адаптивной подвеской, рулевым управлением и системой выбора режимов управляющей электроники. Набор внешних отличий включает броский обвес кузова, вентиляционные прорези в крыльях и капоте, а также задний спойлер.
Аббревиатура SVR, обозначающая заряженные версии машин Jaguar Land Rover, добралась и до «Ягуаров».
Кирилл Малышев. Фото Jaguar.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
30.03.2018 14:16