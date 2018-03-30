Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.

В США британцы привезли самый мощный и быстрый Jaguar F-Pace. Как и заряженные «Рейндж Роверы», он получил литеры SVR.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.

На автомобиль установили компрессорную «восьмерку» 5.0 с приводным нагнетателем. Она развивает 550 л.с. и 680 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч полноприводник ускоряется за 4,3 секунды, а его максимальная скорость достигает 283 км/ч.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.

Самый мощный «гражданский» кроссовер располагает 380 силами, снятыми с трехлитровой компрессорной «шестерки». Его крутящий момент – 460 Нм. Эта машина разгоняется до сотни за 5,5 секунды и в пределе достигает 250 км/ч.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.

Jaguar F-Pace SVR отличается от стандартного кроссовера перенастроенными амортизаторами, более жесткими пружинами, активным задним дифференциалом и облегченным выхлопом. Переписаны алгоритмы управления адаптивной подвеской, рулевым управлением и системой выбора режимов управляющей электроники. Набор внешних отличий включает броский обвес кузова, вентиляционные прорези в крыльях и капоте, а также задний спойлер.

Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR.
Автосалон в Нью-Йорке 2018: Jaguar F-Pace SVR

Аббревиатура SVR, обозначающая заряженные версии машин Jaguar Land Rover, добралась и до «Ягуаров».


CarClub
Кирилл Малышев. Фото Jaguar.


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