Водитель Tesla Model X погиб в результате аварии в Маунтин-Вью
Как сообщают зарубежные СМИ, авто Tesla находится в центре еще одной очень неприятной истории. Компания вновь подвергается пристальному вниманию по соображениям безопасности.
Водитель модели X умер после того, как внедорожник столкнулся со барьером на шоссе 101 в Маунтин-Вью.
Вследствие инцидента случился сильный пожар. Свидетели сообщили, что видели огненный шар во время дорожного происшествия.
Нельзя точно сказать, что именно батарея «способствовала» уничтожению транспортного средства. Но это вполне вероятно.
Пожары часто случаются при авариях независимо от электростанции.
Представители фирмы должны прокомментировать эту ситуацию.
Но, независимо от причин, авария подчеркивает неопределенность, связанную с безопасностью электрических автомобилей, особенно в том, что касается введения автономных функций.
Водители до сих пор не знают, как справляться с подобными авариями, и теперь существует вероятность того, что автономные системы вождения будут иметь такую же роль, как и люди.
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