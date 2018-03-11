В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)

Она вместе с подругами отдыхала в Дубае.

В Иране в воскресенье разбился турецкий самолет Bombardier Challenger 604, на его борту было 11 человека.

Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу местного управления гражданской авиации.

Фото: twitter.com/Tasnimnews_Fa

Известно, что самолет летел из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.

Лайнер упал недалеко от города Шахре-Корд в гористой местности на юго-западе Ирана. Турецкое издание "Анадолу" утверждает, что он принадлежал турецкому холдингу Ba?aran Yatіrіm.

Обновление. На борту упавшего в Иране лайнера находилась дочь главы Ba?aran Мина Башаран, которая отдыхала в Дубае вместе с семью подругами, пишет Daily Sabah.

Фото: instagram.com/minabasaran

Среди последних фотографий в инстаграмме девушки - ее изображение на фоне самолета с бортовым номером TC-TRB. Именно он и потерпел крушение.

Фото: instagram.com/minabasaran

Мина Башаран должна была выйти замуж во второй половине марта.

Напомним, что 18 февраля в Иране разбился самолет авиакомпании Aseman Airlines. На его борту находились 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа.