В Иране разбился частный самолет, на нем возвращалась с девичника дочь турецкого бизнесмена (обновлено)
Она вместе с подругами отдыхала в Дубае.
В Иране в воскресенье разбился турецкий самолет Bombardier Challenger 604, на его борту было 11 человека.
Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу местного управления гражданской авиации.
Известно, что самолет летел из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.
Лайнер упал недалеко от города Шахре-Корд в гористой местности на юго-западе Ирана. Турецкое издание "Анадолу" утверждает, что он принадлежал турецкому холдингу Ba?aran Yatіrіm.
Обновление. На борту упавшего в Иране лайнера находилась дочь главы Ba?aran Мина Башаран, которая отдыхала в Дубае вместе с семью подругами, пишет Daily Sabah.
Среди последних фотографий в инстаграмме девушки - ее изображение на фоне самолета с бортовым номером TC-TRB. Именно он и потерпел крушение.
Мина Башаран должна была выйти замуж во второй половине марта.
Напомним, что 18 февраля в Иране разбился самолет авиакомпании Aseman Airlines. На его борту находились 66 человек - 60 пассажиров и шесть членов экипажа.
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11.03.2018 17:10