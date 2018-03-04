Полиция задержала банду серийных грабителей

Установлена их причастность к более чем 20 преступлениям.

Полиция задержала группу четырех мужчин, которые в течение нескольких лет совершали кражи из ювелирных магазинов, банковских терминалов и разбойные нападения на "валютчиков".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Все - ранее судимые. Установлена их причастность к более чем 20 фактам имущественных преступлений… В целом за это время мужчины похитили ювелирные изделия на сумму более 15 млн гривен. Злоумышленники были задержаны после совершения преступления в результате совместной операции оперативников", - говорится в сообщении.

В июле сообщалось, что полиция Киева разыскивает банду серийных грабителей обменников и интернет-кафе.


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