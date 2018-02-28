Четверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Польше
Автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд и протаранил рельсовый автобус.
В Польше в результате дорожно-транспортного происшествии на железнодорожном переезде погибли четверо граждан Украины.
Об этом сообщает местное издание Naszemiasto.pl.
Авария произошла вечером во вторник, около 19:00 по местному времени. Легковой автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд и протаранил рельсовый автобус.
В результате ДТП погибли четыре человека в возрасте от 20 до 60 лет.
Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.
Напомним, ночью 27 января, в Польше (Дорогущи, Люблинское воеводство) водитель грузовика - гражданин Украины - заснул за рулем и въехал в жилой дом, остановившись в метре от спящих детей.
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28.02.2018 10:42