Четверо граждан Украины погибли в ДТП на железнодорожном переезде в Польше

Автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд и протаранил рельсовый автобус.

В Польше в результате дорожно-транспортного происшествии на железнодорожном переезде погибли четверо граждан Украины.

Об этом сообщает местное издание Naszemiasto.pl.

Авария произошла вечером во вторник, около 19:00 по местному времени. Легковой автомобиль Volkswagen Passat с украинцами выехал на переезд и протаранил рельсовый автобус.

В результате ДТП погибли четыре человека в возрасте от 20 до 60 лет.

Фото: naszemiasto.pl.

Фото: opole.naszemiasto.pl

Пассажиры и машинист рельсового автобуса не пострадали.