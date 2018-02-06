Между Мадридом и Барселоной запустят скоростные лоукост-поезда

В каждом направлении запустят по пять поездов.

Фото: abc.net.au

Минтранспорта Испании планирует запустить ряд скоростных поездов, билеты на которые будут стоить дешевле по сравнению с действующими в стране тарифами.

Об этом сообщает The Local.

Первым маршрутом новых поездов в рамках программы EVA станет Мадрид-Барселона. В каждом направлении запустят по пять поездов, которые, как планируется, за первый год перевезут более миллиона пассажиров.

Цена билета будет на 25% дешевле по сравнению с текущей ценой на проезд между Мадридом и Барселоной. Но эти поезда будут ходить не от станции Barcelona-Sant в центре каталонской столицы, а из города-спутника Ал-Прат-де-Льобрегат близ аэропорта.

Le hemos dado la vuelta a la alta velocidad con un nuevo concepto de #tren centrado en la intermodalidad, la digitalizaci?n, la sostenibilidad y la innovaci?n, con un servicio personalizado y adaptado a las nuevas necesidades de los usuarios @Renfe #ConectadosalFuturo pic.twitter.com/wzYHkZF1Gv — I?igo de la Serna (@idlserna) February 6, 2018

Нынешние скоростные поезда AVE преодолевают расстояние в 621 км от Мадрида до Барселоны менее чем за три часа, разгоняясь до 310 км/ч.

Маршрут между двумя городами был открыт в 2008 году и конкурирует с авиаперевозками, но стоимость билетов в среднем составляет €98 в одну сторону.