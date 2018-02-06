Между Мадридом и Барселоной запустят скоростные лоукост-поезда
В каждом направлении запустят по пять поездов.
Фото: abc.net.au
Минтранспорта Испании планирует запустить ряд скоростных поездов, билеты на которые будут стоить дешевле по сравнению с действующими в стране тарифами.
Об этом сообщает The Local.
Первым маршрутом новых поездов в рамках программы EVA станет Мадрид-Барселона. В каждом направлении запустят по пять поездов, которые, как планируется, за первый год перевезут более миллиона пассажиров.
Цена билета будет на 25% дешевле по сравнению с текущей ценой на проезд между Мадридом и Барселоной. Но эти поезда будут ходить не от станции Barcelona-Sant в центре каталонской столицы, а из города-спутника Ал-Прат-де-Льобрегат близ аэропорта.
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