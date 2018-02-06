Экс-глава Николаевского облсовета Луста погиб в ДТП

Его автомобиль сгорел.

Утром 6 января на 27-м километре дороги Т-15-08 "Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое" в районе села Партизанское (Николаевская область) столкнулись Тoyota Land Cruiser и грузовик КамАЗ с прицепом.

Возник пожар, в результате которого обе машины выгорели, сообщает пресс-служба местного управления ГосЧС.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Фото: mk.dsns.gov.ua

Фото: mk.npu.gov.ua

33-летний водитель и 57-летний пассажир Land Cruiser погибли на месте аварии, водитель грузовика доставлен в больницу скорой помощи Николаева.

Издание "Новости-N" пишет, что один из погибших - экс-председатель Николаевского областного совета Владимир Луста. Сгоревшая "Тойота" принадлежит депутату областного совета Юрию Кормышкину.

Луста был действующим депутатом Николаевского областного совета, руководителем фракции "Наш край". Ранее занимал должность главы Николаевского областного совета, а также был заместителем губернатора Николаевщины. В последнее время работал генеральным директором группы компаний ПАЕК. Он постоянно жил в Снигиревке. Утром ехал на работу.