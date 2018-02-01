Дело о ДТП с участием сотрудника сервисного центра МВД ушло в суд

Ему грозит до 8 лет лишения свободы в связи с гибелью другого водителя.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сотрудник сервисного центра МВД Владимир Найда, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве , отправился под суд.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что материалы с обвинительным актом против Найды переданы для судебного разбирательства. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

13 ноября 2017 года, находясь за рулем автомобиля Mazda 7, администратор регионального сервисного центра МВД Владимир Найда не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП от полученных травм пассажир Mitsubishi погиб на месте происшествия, а 62-летний водитель иномарки был госпитализирован с телесными повреждениями.

Найду задержали на месте аварии, при этом он сначала отрицал, что имеет отношение к ней. Проходить алкотест на драггере мужчина отказался. На следующий день ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В рамках уголовного производства следователи провели судебные экспертизы и ряд следственных действий. Транспортно-трасологическая экспертиза показала, что столкновение произошло на полосе движения автомобиля Mitsubishi, а наркологическая подтвердила подозрения, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.