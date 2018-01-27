В Польше украинец уснул за рулем грузовика и врезался в жилой дом

Грузовик остановились в метре от кровати, где спали трое детей.

?В Польше украинец уснул за рулем грузовика и врезался в жилой дом
Фото: dziennikwschodni.pl

В ночь на субботу, 27 января, в Польше (дорогущий, Люблинское воеводство) водитель грузовика заснул за рулем и въехал в жилой дом и остановился в метре от спящих детей, сообщает газета «Dzennik Wschodni».

Инцидент произошел около 1:30 ночи по местному времени на государственной дороге №12.

«Водитель грузовика "TIR", 47-летний гражданин Украины, съехал с дороги, протаранил ограждение и въехал в дом. Машина на скорости проломила стену и въехала в комнату, где спали трое детей. К счастью, ни один ребенок не получил физических повреждений. Дети 1, 4 и 11 лет были отправлены в другой дом, где живут их родственники», - рассказал подкомиссар Анджей Фйолек с воеводской комендатуры полиции в Люблине.

Уже установлено, что водитель грузовика был трезв. Скорее всего он заснул за рулем, утверждают в полиции. Также известно, что в аварии он не пострадал.

Как сообщает газета, дом в который въехала машина больше непригодный для жизни.

Фото: dziennikwschodni.pl
Фото: dziennikwschodni.pl

Напомним, ранее во Львове после занятия плаванием в бассейне умерла 10-летняя девочка


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