В столице горел троллейбус с пассажирами

В Киеве, в районе станции метро «Лесная», во время движения загорелся троллейбус с пассажирами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу. До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.

На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм. После пожара в районе метро Лесная образовалась пробка и не ходит электротранспорт.


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