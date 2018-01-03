В столице горел троллейбус с пассажирами

В Киеве , в районе станции метро «Лесная», во время движения загорелся троллейбус с пассажирами.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua .

Согласно сообщению, водитель остановил троллейбус и вывел пассажиров на улицу. До приезда спасателей водитель пытался самостоятельно потушить огонь, в этом ему помогали автомобилисты.

На месте происшествия работали 4 кареты скорой помощи. Предварительно, обошлось без тяжелых травм. После пожара в районе метро Лесная образовалась пробка и не ходит электротранспорт.