На трассе «Киев-Чоп» водитель протаранил автомобиль патрульных (ВИДЕО)
Поздно вечером в среду на трассе «Киев-Чоп» водитель въехал в патрульный автомобиль, а перед этим пытался скрыться от преследования.
Об этом сообщает «
"В какой-то момент беглец увидел, как навстречу ему едет другой патрульный автомобиль, который как раз осуществлял сопровождение. Нарушитель решил, что это его преследуют, и решил вклиниться в колонну из автомобилей. В тот момент экипаж, который осуществлял преследование, обогнал его и когда понял это, сразу совершил разворот. Водитель выехал на встречную полосу вблизи населенного пункта Дидилов и столкнулся с патрульным автомобилем", – говорится в сообщении.
Полицейские сразу заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако он начал отрицать сам факт управления машиной.
"Я сбоку сидел, а за рулем сидел инопланетянин", – пояснил мужчина патрульным. При этом в салоне никого кроме водителя не было, а пассажирские сиденья были завалены вещами.
Также мужчина говорил, что "может отблагодарить" и имеет влиятельных знакомых, и что надо "выйти всем сухими из ситуации". Позже к водителю приехал адвокат.
На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.
Следователь направил водителя в медицинское учреждение, чтобы установить трезвый он или нет. Там он по совету адвоката отказался от обследования, а также объяснял, что драгеру не доверяет, а анализы ему не позволяет сдавать вера.
Медики составили заключение по признакам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее делом занимаются следователи.
Накануне, в Киеве пьяный водитель сбил ребенка на глазах у матери и въехал на Skoda Fabia в продуктовый киоск.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.12.2017 14:48