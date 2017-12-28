На трассе «Киев-Чоп» водитель протаранил автомобиль патрульных (ВИДЕО)

На трассе «Киев-Чоп» водитель протаранил автомобиль патрульных (ФОТО, ВИДЕО)

Поздно вечером в среду на трассе «Киев-Чоп» водитель въехал в патрульный автомобиль, а перед этим пытался скрыться от преследования.

Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на запись патрульной полиции Львова в Facebook, экипаж заметил, как автомобиль Volkswagen Passat совершил обгон на перекрестке. Водителю дали указание остановиться, но он попытался скрыться. Ему удалось оторваться от преследования.

"В какой-то момент беглец увидел, как навстречу ему едет другой патрульный автомобиль, который как раз осуществлял сопровождение. Нарушитель решил, что это его преследуют, и решил вклиниться в колонну из автомобилей. В тот момент экипаж, который осуществлял преследование, обогнал его и когда понял это, сразу совершил разворот. Водитель выехал на встречную полосу вблизи населенного пункта Дидилов и столкнулся с патрульным автомобилем", – говорится в сообщении.

Полицейские сразу заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако он начал отрицать сам факт управления машиной.

"Я сбоку сидел, а за рулем сидел инопланетянин", – пояснил мужчина патрульным. При этом в салоне никого кроме водителя не было, а пассажирские сиденья были завалены вещами.

Также мужчина говорил, что "может отблагодарить" и имеет влиятельных знакомых, и что надо "выйти всем сухими из ситуации". Позже к водителю приехал адвокат.

На место вызвали следственно-оперативную группу, поскольку сотрудники патрульной полиции получили телесные повреждения. У них диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Следователь направил водителя в медицинское учреждение, чтобы установить трезвый он или нет. Там он по совету адвоката отказался от обследования, а также объяснял, что драгеру не доверяет, а анализы ему не позволяет сдавать вера.

Медики составили заключение по признакам, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Далее делом занимаются следователи.

Накануне, в Киеве пьяный водитель сбил ребенка на глазах у матери и въехал на Skoda Fabia в продуктовый киоск.




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