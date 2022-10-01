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2022-10-01
У Чилі на стадіоні обвалилася конструкція з уболівальниками
Фанати порушили правила безпеки під час відвідин відкритого тренування клубу "Коло-Коло", інформує
Уболівальники порушили правила безпеки© Globo
На стадіоні у столиці Чилі Сантьяго обвалилася конструкція із уболівальниками.
Це сталося під час відкритого тренування клубу "Коло-Коло" на стадіоні "Монументаль".
Частина фанатів вирішила спостерігати за тим, що відбувається на полі, з металевої конструкції над трибунами, яка була призначена для розміщення реклами.
У результаті конструкція обрушилася разом із уболівальниками. Кількість постраждалих не уточнюється.
Данило Слесь, ZN.ua