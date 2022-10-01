У Чилі на стадіоні обвалилася конструкція з уболівальниками

На стадіоні у столиці Чилі Сантьяго обвалилася конструкція із уболівальниками.

Це сталося під час відкритого тренування клубу "Коло-Коло" на стадіоні "Монументаль".

Частина фанатів вирішила спостерігати за тим, що відбувається на полі, з металевої конструкції над трибунами, яка була призначена для розміщення реклами.

У результаті конструкція обрушилася разом із уболівальниками. Кількість постраждалих не уточнюється.