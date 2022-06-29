"Інтер" орендував у "Челсі" зіркового нападника

Нападник лондонського "Челсі" Ромелу Лукаку повернувся до міланського "Інтера", про що повідомила прес-служба італійського клубу.

Деталі угоди щодо 29-річного бельгійця не уточнюються. За інформацією ЗМІ, "Інтер" орендував футболіста на наступний сезон без права викупу. Водночас Лукаку погодився на скорочення зарплати.

Ромелу Лукаку виступав за міланський клуб із 2019 по 2021 рік та був зіркою команди, а минулого літа перейшов до "Челсі" за 115 мільйонів євро.

Минулого сезону нападник не зміг стати ключовим гравцем лондонців і забив лише 8 голів в АПЛ.