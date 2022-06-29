"Інтер" орендував у "Челсі" зіркового нападника

Ромелу Лукаку повернувся до чемпіонату Італії.

Лукаку повернувся до Італії
© inter.it

Нападник лондонського "Челсі" Ромелу Лукаку повернувся до міланського "Інтера", про що повідомила прес-служба італійського клубу.

Деталі угоди щодо 29-річного бельгійця не уточнюються. За інформацією ЗМІ, "Інтер" орендував футболіста на наступний сезон без права викупу. Водночас Лукаку погодився на скорочення зарплати.

Ромелу Лукаку виступав за міланський клуб із 2019 по 2021 рік та був зіркою команди, а минулого літа перейшов до "Челсі" за 115 мільйонів євро.

Минулого сезону нападник не зміг стати ключовим гравцем лондонців і забив лише 8 голів в АПЛ.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Українська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висотуУкраїнська легкоатлетка Магучіх встановила світовий рекорд сезону у стрибках у висоту
У "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в УкраїніУ "Шахтарі" розкритикували рішення ФІФА щодо легіонерів в Україні
Усі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонатуУсі клуби УПЛ гарантували участь у новому сезоні чемпіонату
Американська синхроністка знепритомніла під водою під час виступу на чемпіонаті світуАмериканська синхроністка знепритомніла під водою під час виступу на чемпіонаті світу
Підліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУПідліток продав на аукціоні футболку з автографом Роналду для допомоги ЗСУ
Блок рекламы


Похожие новости
"Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля""Баварія" оголосила про трансфер зіркового нападника "Ліверпуля"
"Бенфіка" оголосила про трансфер зіркового легіонера "Шахтаря""Бенфіка" оголосила про трансфер зіркового легіонера "Шахтаря"
Последние новости
Подгружаем последние новости