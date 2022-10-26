"Шахтар" оголосив нову ціну на свого зіркового гравця

Донеччани мають намір виручити велику суму за футболіста, інформує ZN.ua.

Мудрик – головна зірка "Шахтаря"
© ФК Шахтер

"Шахтар" оголосив нову ціну свого українського таланту Михайла Мудрика, про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво "Шахтаря" десь тиждень-два тому заявляло позицію, що торги з Михайлом Мудриком вже починатиме з цифри в 70 млн євро. Це при тому, що до старту в ЛЧ оцінювало вінгера в 50 млн", – написав Бурбас.

Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року.

Нинішнього сезону 21-річний вінгер провів 11 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.

Влітку ЗМІ повідомляли про інтерес до Мудрика з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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