"Шахтар" оголосив нову ціну на свого зіркового гравця

"Шахтар" оголосив нову ціну свого українського таланту Михайла Мудрика, про це повідомив журналіст Ігор Бурбас.

"У приватних розмовах з європейськими агентами керівництво "Шахтаря" десь тиждень-два тому заявляло позицію, що торги з Михайлом Мудриком вже починатиме з цифри в 70 млн євро. Це при тому, що до старту в ЛЧ оцінювало вінгера в 50 млн", – написав Бурбас.

Чинний контракт "Шахтаря" з Мудриком діє до 2026 року.

Нинішнього сезону 21-річний вінгер провів 11 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, у яких забив 6 голів і віддав 7 результативних передач.

Влітку ЗМІ повідомляли про інтерес до Мудрика з боку "Евертона", "Брентфорда", "Арсеналу", "Реала" та "Ювентуса".