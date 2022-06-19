"Динамо" розпочало тренування у Києві під керівництвом Луческу

Київське "Динамо" повернулося в Україну і розпочало підготовку до нового футбольного сезону.

Команда пройшла традиційне медичне обстеження, після чого вирушила на клубну базу у Віті-Литовській, де розпочався тренувальний процес.

Футболісти працюють під керівництвом головного тренера Мірчі Луческу - румунський фахівець повернувся з Бухареста до Києва.

До роботи першої команди залучено молодих футболістів з юнацького складу, які матимуть шанс зарекомендувати себе в рамках підготовки.

22 червня "Динамо" поїде до Бухаресту, звідки попрямує на тренувальний збір до Швейцарії, де продовжить підготовку до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів із турецьким "Фенербахче". Ігри заплановані на 19 та 26 червня.

Нагадаємо, "Динамо" після початку військового вторгнення Росії виїхало до Європи та провело серію благодійних матчів.