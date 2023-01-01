Опіоїдна криза в США: американська компанія AmerisourceBergen звинувачується в її посиленні

Один з найбільших дистриб'юторів ліків у США звинувачується в тому, що не повідомляв про підозрілі замовлення на опіоїди, що відпускаються за рецептом, і що саме роки неодноразових порушень сприяли опіоїдній кризі в США , яка призвела до тисяч смертей.

У цивільному позові міністерства юстиції стверджується, що компанія AmerisourceBergen і дві її дочірні компанії порушили закон про контрольовані речовини, не повідомивши до Управління боротьби з наркотиками США «щонайменше про сотні тисяч» підозрілих замовлень на знеболювальні, що відпускаються за рецептом.

У позові стверджується, що AmerisourceBergen не повідомила про «чисельні замовлення з аптек, які, як було відомо AmerisourceBergen, ймовірно, сприяли витоку опіоїдів, що відпускаються за рецептом».

У заяві AmerisourceBergen у відповідь йдеться, що судовий процес є спробою «перекласти відповідальність за тлумачення і забезпечення дотримання закону з міністерства юстиції США та Управління боротьби з наркотиками (DEA) на галузь, яку їм доручено регулювати і контролювати».

AmerisourceBergen є одним із трьох найбільших фармацевтичних дистриб'юторів США . Двома іншими є McKesson та Cardinal Health.

У лютому ці компанії разом з виробником фармацевтичної продукції Johnson & Johnson погодилися виплатити 26 мільярдів доларів для врегулювання тисяч цивільних позовів, поданих владою штатів та місцевою владою. Більшість грошей піде на лікування та профілактику залежних від опіоїдів пацієнтів.

За даними федеральних Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), вживання наркотичних речовин забрало життя більше мільйона людей у США з 1999 року.