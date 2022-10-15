"Пташку" покликали в "Голос країни" - що відповіла голосиста захисниця "Азовсталі"

Парамедик Катерина Поліщук з позивним "Пташка", яка нещодавно звільнилася з російського полону, підкорила українців своїм співом у підвалах "Азовсталі". Продюсер вокального шоу "Голос країни" Володимир Завадюк запросив голосисту захисницю виступити на сцені проекту, інформує Апостроф.

"Для нас, для команди Big Brave Events і для мене, продюсера "Голосу країни" величезна честь запросити тебе, Пташко, виступити у головному вокальному проєкті нашої країни. Адже голос надихає, адже пісня – наша ДНК, адже ми співаємо для того, щоб далі жити і боротися. Крім того, в "Голосі країни" ми збираємо гроші для допомоги ЗСУ", - сказав Завадюк в ефірі "Сніданку з 1+1".

Фото: instagram.com/mad_birdie31

Вперше з початку війни: як "Голос країни-12" повернувся в ефір та що сталося з учасниками шоу.

На пропозицію продюсера "Пташка" сказала, що поки не може дати чіткої відповіді, зазначивши, що наразі для неї найважливішим є повернення з полону українських захисників.

"Думаю, тут має бути трохи присутня інтрига. Це треба буде дивитися по моєму стану та по моєму місцю перебування. Залежно, знову ж таки, від геополітичної ситуації в країні. В першу чергу для мене це повернення хлопців. Тому, будемо дивитись", - відповіла Катя.

Дівчина додала, що дуже хоче тішити людей, які надихаються її співом. "Якщо це запалює серця, я співатиму", - зазначила вона.

Фото: instagram.com/mad_birdie31

Крім того, "Пташка" анонсувала, що незабаром українці почують нову пісню у її виконанні.

"Мій спів зовсім скоро ви почуєте, і це буде найголовніша пісня, яку взагалі можна собі придумати, це буде зовсім скоро, але дізнаєтесь трохи згодом", - заінтригувала українська захисниця.

Катерині Поліщук 21 рік. Вона стала відома завдяки виконанню кількох українських патріотичних пісень "Зродились ми великої години" та "Батько наш - Бандера" у підвалах "Азовсталі". На завод юна дівчина потрапила після того, як окупанти розбомбили шпиталь у Маріуполі, де вона рятувала людей.


Наталка Лавринець, Апостроф





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