Рівень вакцинації від кору знизився до 40% — Кузін

Охоплення обов’язковою вакцинацією населення України за цей рік сильно знизилась. Мова йде про таку необхідну імунізацію як от від туберкульозу, гепатиту, кору чи поліомієліту. Як розповів в інтерв’ю Аллі Котляр «Нова хвиля ковіду і готовність України до хімічніх та ядерних атак» головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, просідання подекуди складає 20–30%.

«Наприклад, туберкульоз. За аналогічний період минулого року в нас було 43% щеплених, зараз — 36%. Гепатит В — майже 50% і 30% відповідно. Так само і по іншим інфекційним хворобам», - розповів він.

Причиною стало в тому числі російський напад, адже в пріоритеті людей останні пів року були інші речі.

Тим не менше за останні півтора-два місяці темпи вакцинації поступово поновлюються. По-перше, цьому посприяло часткове відновлення очного навчання в школах, що зобов’язало батьків наздогнати пропущені щеплення.

По-друге, люди, які виїхали за межі країни, поступово повертаються та проходять вакцинацію.

«Все ж через просідання ми ризикуємо мати доволі низькі показники на кінець року. Відповідно, зростають ризики розвитку цих інфекцій в шкільному середовищі. Найбільший ризик зараз становить кір, оскільки це захворювання передається дуже швидко. Ми вже мали спалахи. Плюс до того рівень вакцинації зараз – 40%», - констатував Кузін.

На другому місці серед ризиків поширення є дифтерія, яка протікає не так швидко, але має важчий перебіг, а вакциновані від неї на разі 33–34%.

«І поліомієліт. Країна ще не завершила додаткові раунди імунізації проти поліо. Тож це залишається для нас пріоритетом. Принаймні показники вакцинації серед дітей першого року — на рівні 33%», - додав головний санлікар.

Він зазначив, що попри здебільшого дистанційне навчання в Міносвіти продовжують перевіряти та вимагати дотримання календарів вакцинації дітей.

«Але ми розуміємо, що для батьків дітей на дистанційному навчанні єдиним методом мотивувати до вакцинації є переконання. І тут і ЗМІ, і педагоги, і місцева влада мають активно комунікувати і транслювати, що вакцинація є єдиним шляхом убезпечити себе від доволі важких інфекційних хвороб», - зазначив Кузін.

Він запевнив, що країна забезпечена вакцинами до кінця 2022 року, а деякими навіть до середини 2023-го. Також в МОЗ очікують поставки вакцин впродовж вересня — на початку жовтня офісом ЮНІСЕФ та іншими партнерами, що закриє майже весь 2023 рік.