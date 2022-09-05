Рівень вакцинації від кору знизився до 40% — Кузін
Загалом рутинна імунізація українців знизилась подекуди на третину, інформує
Охоплення обов’язковою вакцинацією населення України за цей рік сильно знизилась. Мова йде про таку необхідну імунізацію як от від туберкульозу, гепатиту, кору чи поліомієліту. Як розповів в інтерв’ю Аллі Котляр «Нова хвиля ковіду і готовність України до хімічніх та ядерних атак» головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, просідання подекуди складає 20–30%.
«Наприклад, туберкульоз. За аналогічний період минулого року в нас було 43% щеплених, зараз — 36%. Гепатит В — майже 50% і 30% відповідно. Так само і по іншим інфекційним хворобам», - розповів він.
Причиною стало в тому числі російський напад, адже в пріоритеті людей останні пів року були інші речі.
Тим не менше за останні півтора-два місяці темпи вакцинації поступово поновлюються. По-перше, цьому посприяло часткове відновлення очного навчання в школах, що зобов’язало батьків наздогнати пропущені щеплення.
По-друге, люди, які виїхали за межі країни, поступово повертаються та проходять вакцинацію.
«Все ж через просідання ми ризикуємо мати доволі низькі показники на кінець року. Відповідно, зростають ризики розвитку цих інфекцій в шкільному середовищі. Найбільший ризик зараз становить кір, оскільки це захворювання передається дуже швидко. Ми вже мали спалахи. Плюс до того рівень вакцинації зараз – 40%», - констатував Кузін.
На другому місці серед ризиків поширення є дифтерія, яка протікає не так швидко, але має важчий перебіг, а вакциновані від неї на разі 33–34%.
«І поліомієліт. Країна ще не завершила додаткові раунди імунізації проти поліо. Тож це залишається для нас пріоритетом. Принаймні показники вакцинації серед дітей першого року — на рівні 33%», - додав головний санлікар.
Він зазначив, що попри здебільшого дистанційне навчання в Міносвіти продовжують перевіряти та вимагати дотримання календарів вакцинації дітей.
«Але ми розуміємо, що для батьків дітей на дистанційному навчанні єдиним методом мотивувати до вакцинації є переконання. І тут і ЗМІ, і педагоги, і місцева влада мають активно комунікувати і транслювати, що вакцинація є єдиним шляхом убезпечити себе від доволі важких інфекційних хвороб», - зазначив Кузін.
Він запевнив, що країна забезпечена вакцинами до кінця 2022 року, а деякими навіть до середини 2023-го. Також в МОЗ очікують поставки вакцин впродовж вересня — на початку жовтня офісом ЮНІСЕФ та іншими партнерами, що закриє майже весь 2023 рік.