Як заснути, якщо спекотно: топ-10 лайфхаків, щоб швидко охолонути та відпочити

В Україну прийшло справжнє літо - стовпчики термометрів у більшості регіонів країни підібралися до позначки +30 градусів і вище. Це не може не тішити українців, які через війну всю весну мерзли у підвалах. Проте високі температури мають свої мінуси - спати в спеку досить складно, особливо якщо в будинку не встановлений кондиціонер. У такі моменти хочеться засунути голову в холодильник і зірвати з себе весь одяг. theLime ділиться з вами простими лайфхаками, які допоможуть вам відпочити вночі у задушливій квартирі, не вдаючись до екстрених заходів, інформує Апостроф .

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Як заснути у спеку: 10 простих порад

1. Вибирайте правильну білизну

Приберіть товсті матраци, які утримують тепло. Для прохолодного нічного сну ідеально підійдуть матраци із соломи та бамбука. Забудьте до зими про постільну білизну із шовку або сатину. Вибирайте тонкі бавовняні простирадла - цей матеріал відмінно пропускає повітря.

Також подбайте про літні піжами - вони мають бути з натуральної тканини. Атлас і ситець у спеку липне до тіла, тож якщо хочете мати комфортний сон, то про красу на якийсь час доведеться забути.

2. Остудіть ліжко

Візьміть пару пластикових пляшок, налийте в них воду та покладіть у морозильну камеру. За кілька хвилин до сну помістіть їх на ліжко (так як взимку ми робимо з гарячою водою). Коли лягатимете спати, то відчуєте легку прохолоду - божественно.

Ще один спосіб охолодження ліжка в жарку пору року - помістити простирадло в морозилку. Попередньо загорніть його в пакет та відправте на 15 хвилин у камеру холодильника.

3. Прийміть гарячий душ

Так-так, саме гарячий. Звичайно, лізти під гарячу воду, коли на вулиці спекотно зовсім не хочеться, але після таких водних процедур вам здаватиметься, що в кімнаті прохолодно і ви зможете швидко заснути.

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4. Закрийте вікна

Всупереч поширеній думці, тримати вікна відкритими немає сенсу – щоб у кімнаті було прохолодно, їх краще закривати та зашторювати. Причому дотримуватись цього правила потрібно і вдень, щоб сонячні промені не прогрівали приміщення.

5. Влаштуйте легку вечерю

Якщо ви любите щільно їсти перед сном, то приготуйтеся до того, що не зможете швидко заснути. Ваш шлунок буде зайнятий перетравленням їжі, через що температура тіла підвищується, а значить вам буде ще спекотніше. З'їжте на вечерю щось легке і мінімум за дві години до того, як лягатимете в ліжко.

6. Не пийте алкоголь

У спекотну погоду краще відмовитися від алкогольних напоїв, особливо у вечірній час. Якщо ви "змішаєте" спиртне та спеку, то про комфортний сон доведеться забути.

7. Встановіть вентилятор

Залишіть двері спальні відчиненими і встановіть вентилятор у кутку кімнати, щоб він був спрямований на ваше ліжко. Під нього поставте тарілку з льодом, щоб охолодити повітря. Важливо: не ставте вентилятор близько до тіла і не спрямовуйте повітря на обличчя, оскільки це може призвести до алергії або переохолодження.

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8. Переверніть подушку на інший бік

Якщо вночі ви прокинетеся від задухи, то переверніть подушку на інший бік. Вона буде холоднішою, ніж та сторона, на якій ви засипали, оскільки ще не поглинула тепло вашого тіла.

9. Спіть на самоті



Звичайно, ваш партнер буде не в захваті від цієї поради і закидає нас тапками, але в спеку краще спати одному. Якщо в ліжку вас двоє, то там буде вдвічі більше тепла.

10. Поставте біля ліжка пульверизатор із водою

Заповніть порожню пляшку з розпилювачем прохолодною водою і залиште її на тумбочці. Вночі, щоб освіжитися, розпорошіть воду на обличчя, задню частину шиї та під коліна. І тоді ваш ранок буде добрим.

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