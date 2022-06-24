Туреччина обійнята лісовими пожежами

Понад 2500 пожежників, яким допомагали літаки та вертольоти, що скидали воду, були спрямовані на боротьбу з пожежею, що спалахнула у вівторок у регіоні Бордубет, неподалік Мармаріса на узбережжі Егейського моря. Пожежа швидко розповсюджувалась вітром.

Влада евакуювала близько 275 осіб з цього району як запобіжний захід.

За інформацією міністра лісового господарства Туреччини Вахіта Кірішчі, постраждали близько 3 000 гектарів лісу. За його словами, крім 2500 тисяч пожежників, у приборканні вогню беруть участь 45 вертольотів та 12 літаків, що скидають воду. Катар запропонував надіслати три вертольоти, а Азербайджан заявив, що надішле ще один літак, сказав він.

Влада затримала одну людину, яка нібито зізналася, що навмисно влаштувала пожежу, повідомило державне агентство Anadolu з посиланням на міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу. Раніше повідомлялося, що прокуратура розслідує можливість підпалу.