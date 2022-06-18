"Етнічно Чайковський не був росіянином", - Юрій Рибчинський

Вчена рада НМАУ звернулася до керівництва країни, щоб зберегти у своїй назві ім'я Петра Ілліча Чайковського - видатного українського композитора, пише "Український дощ"

"Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д’Арк, як і Христос, не належить одному конкретному народу, він належить усьому світу", – наголосив народний артист України Юрій Рибчинський.

Знаменитий пісняр зазначив, що етнічно Чайковський не був росіянином: його батько походив із роду запорізьких козаків, а мати була француженкою. До того ж, за його словами, відомий композитор любив Україну.

"Доказом цього є його музика, основана на українському мелосі, а також його слова: "Я знав людей геніїв, але я знав і один народ геніїв – це українці!", – говорить Рибчинський.

Видатний оперний співак, народний артист країни Анатолій Кочерга також наголосив на важливості доводити всьому світові приналежність Петра Чайковського до України, пише Українська правда.

Колектив Національної музичної академії просить підтримати всі культурні і пропагандистські заходи задля "повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором як інструменту руйнації української сутності".

Раніше, на початку квітня 2022 року, оперна співачка Людмила Корсун відмовилася брати участь у постановці опери "Іоланта" композитора Петра Чайковського, яку мала поставити українська диригентка Оксана Линів у Муніципальному театрі Болоньї.