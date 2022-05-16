«Белорусская армия – не роSSийская»: белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало рассказал, нападет ли Беларусь на Украину

«Белорусская армия – не роSSийская»: белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало рассказал, нападет ли Беларусь на Украину

Белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало заявил, что белорусские войска ни в состоянии начать войну с Украиной.

Такое мнение он высказал в интервью Василию Звереву в эфире канала «Утро Февраля».

По его словам, нагнетание ситуации вокруг границы Украины с Беларусью – это не более чем отвлекающий маневр для Украины.

«Надо понимать, что белорусская армия – не роSSийская. И реакция на гробы в регионах будет совершенно другой. Я бы еще мог раньше поверить во вторжение белорусской армии в Украину, если бы у роSSийской армии были победы. Но сейчас, когда белорусская армия один на один находится с армией, которая защищает свою землю, абсолютно нет никаких шансов, что они пойдут», - уверен политик.

Единственное, считает Валерий Цепкало, ради чего они это делают – Кремль хочет не допустить перебрасывания дополнительных вооруженных сил Украины, которые находятся в Центре страны, на Восток и на Юг, где сейчас ведутся основные боевые действия.

«Бегание по границе – это отвлекающий маневр для Украины, чтобы Украина не могла усилить группировку войск на востоке и Юге страны», - резюмировал он.


user, politeka.net

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