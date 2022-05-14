"Ребята, потерпите. Мы все равно освободим Херсон", – Ким

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким обратился к жителям оккупированного россиянами Херсона.

В видеообращении глава ОВА попросил их не сдаваться и заверил, что украинские войска обязательно освободят Херсон и область. И произойдет это уже скоро.

"Харьков отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства придут. РоSSияне не видят перспективы длительного пребывания в Херсоне – мы все равно освободим Херсон", – подчеркнул Ким.

Ранее РосСМИ сообщили, что в оккупированный Херсон прибыла вице-спикер Госдумы, чтобы собрать "социальные запросы". Анна Кузнецова провела встречу с оккупационными властями.