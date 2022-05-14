"Ребята, потерпите. Мы все равно освободим Херсон", – Ким

"Харьков отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства придут".

"Ребята, потерпите. Мы все равно освободим Херсон", – Ким

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким обратился к жителям оккупированного россиянами Херсона.

В видеообращении глава ОВА попросил их не сдаваться и заверил, что украинские войска обязательно освободят Херсон и область. И произойдет это уже скоро.

"Харьков отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства придут. РоSSияне не видят перспективы длительного пребывания в Херсоне – мы все равно освободим Херсон", – подчеркнул Ким.

Ранее РосСМИ сообщили, что в оккупированный Херсон прибыла вице-спикер Госдумы, чтобы собрать "социальные запросы". Анна Кузнецова провела встречу с оккупационными властями.

Херсон находится под оккупацией РФ с начала марта. Указом Президента Украины от 6 марта 2022 года с целью увековечивания подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных при защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины городу присвоено почетное звание "Город-герой Украины".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
FT: Запад перестал бояться ядерных угроз РоSSии, но все равно готовит ответFT: Запад перестал бояться ядерных угроз РоSSии, но все равно готовит ответ
Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева"Сбил 40 вражеских самолетов и погиб в неравном бою: американское издание посвятило статью "Призраку Киева"
”Потерпите, пожалуйста, держитесь!”, – Верещук к тем, кто ожидает эквакуации”Потерпите, пожалуйста, держитесь!”, – Верещук к тем, кто ожидает эквакуации
"Все равно кто в их прицеле": в Мариуполе оккупанты разрушили только построенный Детский реабилитационный центр"Все равно кто в их прицеле": в Мариуполе оккупанты разрушили только построенный Детский реабилитационный центр
Тимошенко: закрытое небо равно победе УкраиныТимошенко: закрытое небо равно победе Украины
В ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии ковида из-за неравномерности уровня вакцинацииВ ВОЗ назвали Европу эпицентром пандемии ковида из-за неравномерности уровня вакцинации
Верещук: "Народу все равно, какой регламент, людям нужен результат"Верещук: "Народу все равно, какой регламент, людям нужен результат"
Зеленский: проект "Ассоциированное трио" должно приблизить Украину, Грузию и Молдову к обретению полноправного членства в ЕСЗеленский: проект "Ассоциированное трио" должно приблизить Украину, Грузию и Молдову к обретению полноправного членства в ЕС
Глава Европарламента выступил за равномерное распределение беженцев из Афганистана между странами ЕСГлава Европарламента выступил за равномерное распределение беженцев из Афганистана между странами ЕС
Guardian обнародовала секретный отчет о поддержке РоSSией "психически неуравновешенного" ТрампаGuardian обнародовала секретный отчет о поддержке РоSSией "психически неуравновешенного" Трампа
Последние новости
Подгружаем последние новости