"Ребята, потерпите. Мы все равно освободим Херсон", – Ким
"Харьков отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства придут".
Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким обратился к жителям оккупированного россиянами Херсона.
В видеообращении глава ОВА попросил их не сдаваться и заверил, что украинские войска обязательно освободят Херсон и область. И произойдет это уже скоро.
"Харьков отодвинули, сейчас ленд-лиз, силы, средства придут. РоSSияне не видят перспективы длительного пребывания в Херсоне – мы все равно освободим Херсон", – подчеркнул Ким.
Ранее РосСМИ сообщили, что в оккупированный Херсон прибыла вице-спикер Госдумы, чтобы собрать "социальные запросы". Анна Кузнецова провела встречу с оккупационными властями.
Херсон находится под оккупацией РФ с начала марта. Указом Президента Украины от 6 марта 2022 года с целью увековечивания подвига, массового героизма и стойкости граждан, проявленных при защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины городу присвоено почетное звание "Город-герой Украины".