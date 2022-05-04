В окрестностях Киева, где велись бои, - минная опасность, - КГВА

Завершают разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица, опасным для гражданского населения является район Виноградарь.

В окрестностях Киева , где велись боевые действия, сохраняется минная опасность.

Об этом заявил начальник штаба КГВА Сергей Корнийчук.

"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь", - подчеркнул Корнийчук.

Он призвал жителей и гостей Киева не посещать лесопарковые зоны, в частности – на окраинах города (это Житомирское и Вышгородское направления).

В КГВА также рекомендуют сообщать спасателям об обнаруженных взрывоопасных предметах.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в окрестностях Киева и Киевской области продолжаются работы по разминированию.

В Киевской области 30 апреля обезвредили 563 взрывоопасных предмета.