В окрестностях Киева, где велись бои, - минная опасность, - КГВА
Завершают разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица, опасным для гражданского населения является район Виноградарь.
В окрестностях Киева, где велись боевые действия, сохраняется минная опасность.
Об этом заявил начальник штаба КГВА Сергей Корнийчук.
"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водица. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь", - подчеркнул Корнийчук.
Он призвал жителей и гостей Киева не посещать лесопарковые зоны, в частности – на окраинах города (это Житомирское и Вышгородское направления).
В КГВА также рекомендуют сообщать спасателям об обнаруженных взрывоопасных предметах.
Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в окрестностях Киева и Киевской области продолжаются работы по разминированию.
В Киевской области 30 апреля обезвредили 563 взрывоопасных предмета.