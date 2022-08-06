Спека в Україні різко спаде, але не скоро: названо точні дати

Синоптики прогнозують, що спека в Україні спаде 22-23 серпня. У середньому холодніше буде на 5 градусів.

Про це повідомляє Gismeteo.

Так, з 22 серпня в Україні буде значно холодніше, ніж до цього. У деяких областях буде нижче за 20 градусів тепла. Таке похолодання протримається приблизно до кінця місяця.

На півдні України, зокрема, в Одесі, похолодання прийде разом із дощами до +22 градусів, що на 6 градусів нижче за 21 серпня. Після цього максимум температура до кінця місяця підніметься до 24 градусів тепла.

Фото: gismeteo.ua

У центральній частині України, зокрема у Дніпрі, 22 серпня очікується +20 градусів з опадами у вигляді дощів. Вище +22 градуси з 22 числа і до кінця місяця температура не підніметься.

Фото: gismeteo.ua

На сході України, зокрема, у Харкові, зі зливами температура опуститься 22 серпня до +19 градусів тепла. Після цього максимальна температура до кінця місяця буде +22 градуси.

Фото: gismeteo.ua

Дощі 22 серпня принесуть похолодання і на заході країни. У Львові 22 числа температура знизиться до +16 градусів, що на десять градусів нижче ніж за 21 серпня. В останні три дні місяця температура підніметься до +23.


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Може залишити людину інвалідом: у Китаї виявлено особливо отруйну зміюМоже залишити людину інвалідом: у Китаї виявлено особливо отруйну змію
Сонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідніСонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні
Україну накриють дощі з грозами: де буде сонячно та без опадівУкраїну накриють дощі з грозами: де буде сонячно та без опадів
"Рай" задихається: водорості отруюють узбережжя популярних пляжів Атлантики"Рай" задихається: водорості отруюють узбережжя популярних пляжів Атлантики
Після злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижняПісля злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижня
Блок рекламы


Похожие новости
Сонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідніСонце і тепла вода: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні
Дощі почали відступ: якою буде погода в Україні перед вихіднимиДощі почали відступ: якою буде погода в Україні перед вихідними
Після злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижняПісля злив - спека +34: прогноз погоди в Україні на кінець тижня
Коли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересняКоли у Києві різко похолодає: прогноз синоптиків до початку вересня
В Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижніВ Україні припікатиме до +37: прогноз на два тижні
Перед вихідними в Україні очікується "пекло", але з дощами: карта погодиПеред вихідними в Україні очікується "пекло", але з дощами: карта погоди
У вересні в Україні вдарить спека до +40: карта погоди та точна датаУ вересні в Україні вдарить спека до +40: карта погоди та точна дата
В Україну повертається спекаВ Україну повертається спека
Дощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпняДощі відступлять і вдарить спека: синоптик дав прогноз до початку серпня
Спека в Україні спаде: якою буде погода у понеділокСпека в Україні спаде: якою буде погода у понеділок
Последние новости
Подгружаем последние новости