Як допомогти коту в спеку, щоб він не перегрівся: 7 важливих порад

Наприкінці червня в Україні тримається спекотна погода: у більшості областей температура повітря вдень перевищує 30°С. У цей час важливо захиститися від перегріву та теплового удару, а також подбати про тварин, які теж страждають від спеки, інформує Апостроф .

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Коти були одомашнені з пустельних видів в Азії та Африці, тому вони люблять сонце та тепло. Більшість із них можуть регулювати температуру свого тіла, але деякі породи, наприклад, довгошерсті і плоскоморді, схильні до високого ризику розвитку проблем у спеку. Також це стосується тварин із надмірною вагою і хронічними захворюваннями.

Ознаки теплового удару у котів

Коту загрожує перегрів, якщо в приміщенні або на вулиці він не має змоги знайти тінь і прохолодне місце. Загальні симптоми теплового удару: млявість, слинотеча, блювання, діарея, дихання ротом та задишка, хитка хода, падіння. Якщо ви турбуєтеся, що у вашої кішки тепловий удар, негайно зверніться до ветеринара.

Також рекомендується перевіряти господарчі споруди (теплиці, сараї) та автомобілі на наявність котів, перш ніж закривати їх: тварини можуть проникнути всередину через відкриті вікна та двері та опинитися у пастці у невеликому просторі.

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Найкращі поради щодо охолодження котів

1. Створіть тінь. На вулиці коти ховаються від сонця в тіні дерев і чагарників, а вдома у спекотний день вам варто тримати штори закритими: так пряме сонячне проміння не потраплятиме в кімнату, розігріваючи повітря ще сильніше.

2. Запобігайте зневодненню. Переконайтеся, що у вашого кота є доступ до чистої та свіжої води та завжди стежте за тим, щоб усередині та зовні будинку було достатньо мисок з водою. Це особливо важливо, якщо у вас є кілька котів, оскільки вони часто не люблять ділити миски.

3. Контролюйте час прогулянок. Якщо ваша кішка самостійно гуляє на вулиці, намагайтеся випускати її рано вранці та ввечері, коли погода буде прохолоднішою. Ви також можете заохочувати кота подрімати в приміщенні у спекотну пору дня, пропонуючи йому сніданок трохи пізніше - так у пухнастого буде спокуса повернутися додому, поки не стане занадто жарко.

4. Захистіть шкіру кота від сонця. Не тільки люди, а й коти схильні до ризику сонячних опіків. Особливо це стосується ділянок із тонкою шерстю (вуха, ніс), безшерстих порід, а також білих та рудих котів. Сонячні опіки можуть спровокувати у кота рак шкіри – плоскоклітинну карциному. Саме тому котів, які гуляють на вулиці, важливо обробляти сонцезахисним засобом для тварин.

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5. Створіть у приміщенні прохолоду. Від цього виграє не лише кіт, а й ви. Повісьте щільні штори на сонячній стороні будинку, створіть протяг у вечірній час, використовуйте вентилятор, розставте на підлозі пляшки з холодною водою. Також існують спеціальні охолоджені килимки для домашніх тварин: ваш пухнастий друг із задоволенням ними скористається.

6. Дайте коту пограти з льодом. Кубик льоду, який катається по підлозі, може здатися вихованцю дуже гарною іграшкою. Таке дозвілля не просто освіжить, а й розвеселить кота.

7. Заберіть зайву шерсть. У спекотну погоду пухнастих котів можна вичісувати щодня: без зайвого підшерстка та шерсті їм буде значно прохолодніше. Також у спекотні дні можна гладити свого вихованця мокрими руками.

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