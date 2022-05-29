На Камчатке начал извергаться вулкан, видео

В субботу вечером, 28 мая, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный с выбросом пепла на 15 км над уровнем моря.

Об этом сообщили роSSийские СМИ .

Сильному извержению вулкана присвоен код красный авиационной безопасности.

"Взрывы подняли пепел на высоту до 15 км, пепловый шлейф простирается к юго-востоку от вулкана", - говорят эксперты.

В местном МЧС отмечают, что шлейф из пепла тянется в сторону Камчатского залива, при этом на пути шлейфа нет населенных пунктов, как и международных трасс движения самолетов и туристических групп в районе вулкана. За день вулкан семь раз извергался пеплом в высоту от 4,5 км до 15 км.

Стоит отметить, что вулкан Безымянный на Камчатке является одним из самых активных вулканов в мире, его высота - 2 882 метров. Самый большой выброс пепла в высоту с этого вулкана был зафиксирован на более 40 км 30 марта 1956 года.

Фото: Telegram/Булава Live

Раннее "Апостроф" писал, 15 января после огромного извержения подводного вулкана, столицу Королевства Тонга Нукуалофи вюго-западной части Тихого океана затопило. Люди были вынуждены покинуть свое жилье.