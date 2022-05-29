На Камчатке начал извергаться вулкан, видео

В субботу вечером, 28 мая, на Камчатке начал извергаться вулкан Безымянный с выбросом пепла на 15 км над уровнем моря.

Об этом сообщили роSSийские СМИ.

Сильному извержению вулкана присвоен код красный авиационной безопасности.

"Взрывы подняли пепел на высоту до 15 км, пепловый шлейф простирается к юго-востоку от вулкана", - говорят эксперты.

В местном МЧС отмечают, что шлейф из пепла тянется в сторону Камчатского залива, при этом на пути шлейфа нет населенных пунктов, как и международных трасс движения самолетов и туристических групп в районе вулкана. За день вулкан семь раз извергался пеплом в высоту от 4,5 км до 15 км.

Стоит отметить, что вулкан Безымянный на Камчатке является одним из самых активных вулканов в мире, его высота - 2 882 метров. Самый большой выброс пепла в высоту с этого вулкана был зафиксирован на более 40 км 30 марта 1956 года.

Фото: Telegram/Булава Live

Раннее "Апостроф" писал, 15 января после огромного извержения подводного вулкана, столицу Королевства Тонга Нукуалофи вюго-западной части Тихого океана затопило. Люди были вынуждены покинуть свое жилье.


Екатерина Глянько, Апостроф

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