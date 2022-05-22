Самое старое дерево на Земле растет в Чили

Это дерево пустило корни примерно 5400 лет назад. Для масштаба: тогда же человечество создало самую древнюю письменность, сообщает Science .

Дерево выросло в прибрежных горах современного Чили в прохладном сыром овраге. Здесь ему не грозили пожары и топоры лесорубов.

Поперечник ствола древнейшего живого организма на Земле - более 4 метров. Большая часть ствола отмерла, часть кроны отпала, дерево покрылось мхами, лишайниками и даже другими деревьями, которые пустили корни в его трещинах.

Теперь это дерево, известное как Alerce Milenario или Gran Abuelo (прадедушка), может претендовать на новый и экстраординарный титул: самое старое живое существо на Земле.

Используя комбинацию компьютерных моделей и традиционных методов расчета возраста деревьев, чилийский ученый-эколог, работающий в лаборатории климатических и экологических наук в Париже Джонатан Баричивич, подсчитал, что Алерсе Миленарио, вероятно, более 5000 лет. Это сделало его по крайней мере на 1 столетие старше нынешнего рекордсмена: Мафусаила - остистой сосны в восточной Калифорнии с 4853-мя годичными кольцами.

Алерсы относятся к тому же ботаническому семейству, что и гигантские секвойи. Они могут расти до до весьма почтенного возраста, как доказал в 1990-х годах ботаник Антонио Лара из Южного университета Чили. В исследовании, проведенном в 1993 году, Лара и его коллега сообщили о пне от алерса, найденном на юге Чили, у которого было 3622 годичных кольца. Это сделало этот вид вторым старейшим в истории наблюдений после сосны щетинистой, опередив секвойи.

Баричивич говорит, что его дед обнаружил это дерево примерно в 1972 году. Его дед и мать работали смотрителями в парке, где растет древнее дерево.

В 2020 году, незадолго до начала пандемии, Баричивич и Лара вырезали часть Алерса Миленарио с помощью Т-образного сверла, которое ученые используют для вырезания узких кернов из деревьев без вреда для них. Керн показал примерно 2400 близко расположенных годичных колец.

Поскольку бур не мог добраться до центра дерева, Баричивич обратился к статистическому моделированию, чтобы определить полный возраст Алерса Миленарио. Он использовал керны из других деревьев вида алерс и информацию о том, как факторы окружающей среды и случайные вариации влияют на рост дерева. Метод дал общую оценку возраста в 5484 года с вероятностью 80%, что дерево прожило более 5000 лет. “Это было поразительно, — говорит он. Я ожидал, что дереву около 4000 лет”.