"Удар у спину": Китай "зламав" військово-промисловий комплекс рф, провівши масштабну атаку

володимир путін і сі цзіньпін

Китай здійснив кібаратаку на військово-промисловий комплекс росії.

Про це повідомив військовий аналітик Олександр Коавленко, коментуючи дані "Лабораторії Касперського":

"У той час як російська пропаганда вистрибує з трусів, щоб розповісти про те, що росія і Китай це сакральні брати і тандем століття, КНР реалізувала масштабну атаку хакерів і протягом тривалого часу проводила шпигунську діяльність проти російських компаній і державних структур.

Причому це не заяви деяких русофобів, які б лити бруд на “кристально чисті” відносини росії і КНР, але ні. Адже викрили Китай у масштабній кібератаці та шпигунстві «Лабораторія Касперського».

Так, згідно з даними «ЛК» китайська урядова (і на цьому важливо наголосити) хакерська група ТА428 здійснила масштабну атаку на військово-промисловий комплекс росії.

РоSSия военные оружие

Як основний інструмент злому використовувалася програма PortDoor.

Китайська ТА428 з січня 2022 шпигувала за російськими міністерствами та відомствами, науково-дослідні інститути, урядові структури росії та підприємства ВПК.

Що примітно, китайські хакери здійснювали свою діяльність протягом декількох місяців, а тому, можна тільки собі уявити до яких обсягів секретної інформації вони отримали доступ.

Власне, список, що було зламано і за ким шпигунили місяцями поспіль "братушки" китайці, гадаю, незабаром з'явиться у відкритих джерелах, але вже не так важливо. Важливо те, що Китай, скориставшись уразливістю росії, завдав їй те, що в російській пропаганді люблять називати "удар у спину".

Хакер, зрадник


Алексей Ионов, politeka.net





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