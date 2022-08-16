"Удар у спину": Китай "зламав" військово-промисловий комплекс рф, провівши масштабну атаку

Китай здійснив кібаратаку на військово-промисловий комплекс росії.

Про це повідомив військовий аналітик Олександр Коавленко, коментуючи дані "Лабораторії Касперського":

"У той час як російська пропаганда вистрибує з трусів, щоб розповісти про те, що росія і Китай це сакральні брати і тандем століття, КНР реалізувала масштабну атаку хакерів і протягом тривалого часу проводила шпигунську діяльність проти російських компаній і державних структур.

Причому це не заяви деяких русофобів, які б лити бруд на “кристально чисті” відносини росії і КНР , але ні. Адже викрили Китай у масштабній кібератаці та шпигунстві «Лабораторія Касперського».

Так, згідно з даними «ЛК» китайська урядова (і на цьому важливо наголосити) хакерська група ТА428 здійснила масштабну атаку на військово-промисловий комплекс росії.

Як основний інструмент злому використовувалася програма PortDoor.

Китайська ТА428 з січня 2022 шпигувала за російськими міністерствами та відомствами, науково-дослідні інститути, урядові структури росії та підприємства ВПК.

Що примітно, китайські хакери здійснювали свою діяльність протягом декількох місяців, а тому, можна тільки собі уявити до яких обсягів секретної інформації вони отримали доступ.