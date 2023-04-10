Microsoft припинила гарантійне обслуговування ігрових консолей Xbox у Росії

Компанія Microsoft припинила гарантійне обслуговування ігрових консолей Xbox у РФ . Про це повідомляють «Известия» з посиланням на технічну підтримку корпорації, інформацію також підтвердили користувачі та ритейлери.

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«Гарантійне обслуговування консолей, зокрема ввезених у РФ офіційно, більше недоступне через поточну ситуацію. Рекомендуємо власникам приставок звертатися в магазин, де їх купували», — заявив представник техслужби.

Підтвердили наявність проблеми і власники Xbox. Один із них не зміг здати свою консоль у сервіс Microsoft на обслуговування, попри те, що купував її офіційно з гарантією від виробника.

«Мій Xbox Series X став періодично перезавантажуватися. Я вирішив, що варто звернутися за офіційним техобслуговуванням, оскільки гарантія на товар у мене діє аж до 2024 року. Я почав заповнювати дані про те, де перебуваю і за якою адресою у мене можна забрати товар. Після заповнення всіх рядків на сторінці було написано, що варіантів доступного обслуговування немає», — розповів власник Xbox.