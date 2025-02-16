ЄС заборонить постачання Xbox та PlayStation до росії

Постачання ігрових консолей Xbox і PlayStation в росію пропонується заборонити в рамках нових санкцій ЄС, повідомила верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас, пише Financial Times.

Що відомо

Каллас стверджує, що в росії приставки, мабуть, використовують для керування дронами. Також до списку увійдуть постачання окремих хімікатів та обмеження на імпорт ЗПГ із росії.

Нові обмеження ЄС планує запровадити 22 лютого. Вони увійдуть до 16-го пакету санкцій.