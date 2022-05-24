Xbox может запуститься в Украине официально. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в телеграм-канале.

Фото: ukrinform.ua

Запуск Xbox

По его словам, игровой дивизион Xbox официально запустится в Украине, появятся украинские аккаунты, а у консолей — украинский язык.

«Об этом договорились в Давосе на встрече с президентом Microsoft Брэдом Смитом. Кроме того, команда Microsoft планирует помочь цифровой индустрии Украины во время восстановления», — заявил Федоров.

Также министр подчеркнул, что страна уже давно сотрудничает с Microsoft .

Всего в компании подсчитали, что своими инициативами предоставили Украине цифровую поддержку на $242 млн. Сюда входят финансовые гранты, промокампании, бесплатный доступ к продуктам и сервисам компании, оборудованию.