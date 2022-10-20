В Україні створили гру про повномасштабне вторгнення Росії

Студія Starni Games випустила гру Ukraine War Stories, присвячену подіям повномасштабного вторгнення Росії до України. Як розповідають творці, вона складається з візуальних новел, події яких розгортаються у перші місяці повномасштабної війни.

У центрі уваги – мирні мешканці, які опинилися на окупованій рашистами території. Вони не воїни, а звичайні люди, які намагаються вижити. Новели розповідають про три міста, які одними з перших взяли на себе удар: Буча, Гостомель та Маріуполь.