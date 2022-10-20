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2022-10-20
В Україні створили гру про повномасштабне вторгнення Росії
Гравці мають пройти шлях мирного жителя, який рятує себе та свою сім'ю від окупантів, інформує
Гра розповідає про події повномасштабного вторгнення© Новое время
Студія Starni Games випустила гру Ukraine War Stories, присвячену подіям повномасштабного вторгнення Росії до України. Як
У центрі уваги – мирні мешканці, які опинилися на окупованій рашистами території. Вони не воїни, а звичайні люди, які намагаються вижити. Новели розповідають про три міста, які одними з перших взяли на себе удар: Буча, Гостомель та Маріуполь.
Фаїна Вауліна, ZN.ua