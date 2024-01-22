Міжнародна федерація кіберспорту призупинила членство Росії після звернення України

Російська організація порушила статут.

Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) призупинила членство Федерації комп'ютерного спорту Росії (RESF) у своєму складі через порушення статуту організації, повідомляє Players, інформує ZN.ua .

Таке рішення ухвалено після розгляду звернення Федерації кіберспорту України (UESF).

Росіяни порушили статут IESF, коли відкрили свої представництва на тимчасово окупованих територіях України.

Спочатку IESF провела таємне голосування та ухвалила рішення про повне припинення членства РФ , але потім було вирішено діяти відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК). У підсумку Рада IESF дозволила гравцям з Росії виступати на турнірах у нейтральному статусі.