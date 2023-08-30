Збірна України знялася з чемпіонату світу з Dota 2 через участь у ньому росіян

Міжнародна федерація вирішила дозволити збірній РФ участь під своїм прапором.

Після повернення права збірній Росії виступати під своїм прапором збірна України знялася з чемпіонату світу з кіберспортивної гри Dota 2, інформує ZN.ua .

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Міжнародна федерація кіберспорту (IESF) дозволила російським командам знову виступати на міжнародних змаганнях під егідою організації з прапором та гімном. За скасування рішення від 18 квітня минулого року про нейтральний статус росіян виступили 32 делегати, 13 висловились проти і ще 25 утримались. Також вони відхилили пропозицію Федерації комп'ютерного спорту України призупинити членство Федерації кіберспорту Росії у IESF.

Після цього команда України, яка вийшла до плей-офф, вирішила залишити змагання.

"Дякую за підтримку всім, хто уболівав, але не вистачило "проти" киргизів. Напевно потрібно було вчора все ж таки випити по пиву, бо було нервово, і перший досвід на міжнародній арені. Але після новин і остаточного рішення про розбан Росії вже немає бажання брати участь у змаганнях", - опублікував заяву від імені команди гравець української збірної Іван Kidaro Бондарєв.

Українська федерація припустила, що голоси делегатів були куплені і заявила, що оскаржуватиме рішення IESF.

Торік росіяни виступали в турнірі IESF у нейтральному статусі, однак на нинішній чемпіонат світу не поїхали. Він проходить у румунському місті Ясси, мер якого надіслав федерації листа про неможливість забезпечити безпеку команди, у підсумку збірні Росії та Білорусі до Румунії не поїхали.