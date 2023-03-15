Росіяни злили в мережу 16 ГБ даних гри S.T.A.L.K.E.R. 2, які вкрали у розробників

Російські хакери після загроз опублікувати в мережі вкрадені дані неопублікованої гри "STALKER 2: Серце Чорнобиля" виконали свої обіцянки. За інформацією видання Meza.media, вони злили 16 ГБ матеріалів і заявили, що це "лише перша частина".

Раніше росіяни вимагали у розробників повернути російську озвучку гри. Нагадаємо, що українська студія GSC Game World відмовилася від неї після початку повномасштабної війни в Україні, залишивши лише субтитри, інформує Апостроф .

Фото: YouTube / GSC Game World

"Не треба через політику псувати людям гру. До 15-го числа ми чекаємо змін політики компанії у бік адекватності та прийняття власних фанатів, звідки б вони не були, а також повернення російської локалізації, якщо не з релізом, то як мінімум у вигляді доповнення", – заявили злочинці. Також вони вимагали у студії вибачень за ставлення до "простих гравців із Росії та Білорусі".

Тепер у мережі опинилися такі робочі матеріали: карта ігрового світу з локаціями та відмітками, концепт-арти, інформація про майбутні доповнення (DLC), опис сюжету та кат-сцен, скріншоти з гри та інші дані.

Оскільки публікація даних STALKER 2 потенційно може зашкодити продажу української гри, фанати закликають не звертати уваги на злив, не шукати його та не поширювати.

Раніше студія GSC Game World випустила заяву, що не поведеться на шантаж злочинців і не реагуватиме на їхні погрози.

"Ми просимо вас, у разі зливу, не дивитися і не поширювати інформацію, бо застарілі та розробницькі робочі матеріали можуть розмити враження від фінальної ідеї, яку ми закладали в гру. Дочекайтеся, будь ласка, офіційного виходу. Ми всім серцем віримо, що вам сподобається", - йдеться у ньому.