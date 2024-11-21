"Повне заглиблення": мережу вразило фото S.T.A.L.K.E.R. 2 на українській передовій

Відеогра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля", реліз якої відбувся 20 листопада, має популярність серед українських військових.

Фото ноутбука зі встановленою грою опублікував у соцмережі Х користувач з ніком Wulfgar, інформує Апостроф .

"Повне заглиблення", - йдеться у підписі.

Фото набрало тисячі лайків та репостів. У коментарях також поділились ще одним фото з передової.

Відеогру розробники присвятили захисникам та захисницям України. Вона містить понад 400 українських пісень різних жанрів. Гра є продовженням культової серії, яка здобула прихильність мільйонів гравців по всьому світі. Гра поєднує в собі елементи шутера від першої особи, симулятора та жаху.